الزراعة: 512 استفسارا بغرفة العمليات و218 شكوى خلال إجازة العيد.. انفوجراف

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان: "الزراعة في عيد الأضحى"، يشمل على ابرز انشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال فترة اجازة عيد الأضحى، وثورة 30 يونيو.

وسلط الإنفوجراف على أبرز أنشطة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال العيد، حيث أشار الى الاجتماع الموسع الذى عقده مع قيادات الوزارة لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى، كذلك تفقده المنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

فيما شارك "القصير" أهل قريته "بنا أبوصير" بسمنود في الغربية احتفالهم بعيد الاضحى المبارك، كذلك حرص على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين، كما وجه الشكر الى كافة الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة وغرفة العمليات.

وأشار الانفوجراف الى التكليفات العاجلة من وزير الزراعة إلى قيادات الوزارة خلال الإجازة، والتى شملت:

- التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار دعم المزارعين خلال الإجازة.

- تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

- الغاء الراحات للعاملين بالقطاعات والادارات الخدمية والانتاجية.

- تفعيل دور غرفة العمليات المركزية والتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات والادارات.

- تفعيل الخط الساخن وتلقى شكازى وبلاغات واستفسارات المواطني.

- منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل مع أي مخالفات في المهد.

- متابعة المحاصيل المنزرعة واستلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة.

- دعم المجازر بالاطباء البيطريين للاشراف على ذبح الأضاحي.

وفيما يتعلق بالاستعدادات المبكرة التي اتخذتها الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، شملت:

- اعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والانتاجية.

- حملات مكثفة على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها.

- ارشادات لتوعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي والتأكد من سلامة اللحوم.

- ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

وهناك ايضا عددا من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والتي تم فيها الغاء الراحات والعمل المستمر وتقديم الخدمات، وهي:

- العاملين بالحدائق والمتنزهات

- العاملين بالمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية

- العاملين بالحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ

- العاملين بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

- مهندسي حماية الأراضي

- الأطباء البيطرين بالمجازر

- العاملين بمحطات الغربلة وانتاج التقاوي

وسلط الانفوجراف الضوء أيضا على المشاركة في بعثة الهدي والأضاحي، حيث هناك 306 طبيب بيطري تم ايفادهم للمشاركة في بعثة الهدي والأضاحي في موسم الحج، والتي تولت الكشف على الأضاحي في مجازر منى بالأراضي الحجازية، فضلا عن تكريم البنك الإسلامي لبعثة وزارة الزراعة من الاطباء البيطريين المصرية للهدى والأضاحى المشاركة في موسم الحج هذا العام.

و وجه ايضا الجانب السعودي الشكر لوزير الزراعة للتعاون في انجاح عمليات الكشف على لحوم الهدى والأضاحى والصدقات بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالمرور والمتابعة الميدانية، جاءت كالتالي:

- مسئولو الاصلاح الزراعي يتفقدون الجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة في البحيرة، وبني سويف، والشرقية .

- مسئولو حماية الارضي يتابعون سير العمل في محافظات وجه بحري

- مديري مديريات الزراعة والطب البيطري يتفقدون سير العمل كل بنطاق محافظته.

- قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاقليمي للاغذية والاعلاف يشنون حملات على مصانع ومخازن الأعلاف بدمياط والدقهلية.

- مسئولوا الادارتين المركزين لانتاج وفحص واعتماد التقاوي يتابعون العمل في سخا والفيوم وبني سويف

- المشروع القومى لتطوير انتاج الارز، ينتهي من شتل تقاوي الأرز الهجين، والارز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل.

وعلى صعيد غرف العمليات والخط الساخن، فشملت:

- غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة مشكلة من الادارات والهيئات المعنية.

- تخصيص الارقام: 15500 - 19561 لتلقى شكاوي واستفسارات المواطنين.

- تلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة على الرقم: 01111866710.

- التفاعل مع شكاوي المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

- غرفة عمليات بالادارة المركزية لحماية الأراضي.

- غرفة عمليات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

- غرف عمليات بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

وحول الجهات الممثلة بغرفة العمليات المركزية، فهي:

- قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

- الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

- مركز البحوث الزراعية.

- قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

- قطاع استصلاح الأراضي.

- الادارة المركزية لحماية الاراضي.

- الادارة المركزية للتعاون الزراعي.

- الادارة المركزية لمكافحة الآفات.

- الادارة المركزية لشئون المديريات.

وفيما يتعلق بأهم الارقام الخاصة بعيد الأضحى المبارك:

- 512 استفسار تم الرد عليها بغرفة العمليات.

- 218 شكوى تم استقبالها والتفاعل معها.

- 24640 أضحية استقبلتها المجازر الحكومية.

- 450 ألف زائر بالحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة.

- 1000 عينة تم فحصها واصدار الشهادات بالمركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

- 400 عينة استقبلها المعمل المركزي للمبيدات.