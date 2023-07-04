التحقيق فى إصابة 4 أشخاص أثناء حريق محل تجارى بالواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولة السيطرة على حريق اشتعل بمحل تجاري في الواحات البحرية، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتم إعداد تقرير بحجم الإصابات التي لحقت بهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمحل تجاري في إحدى قرى الواحات البحرية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بصعق كهربائي، خلال محاولتهم السيطرة على النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

تم نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.