الإحصاء: 219 ألف توك توك مرخص فى مصر والقاهرة صفر تراخيص

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات نشرة المركبات التي تصدر سنويا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد التوك توك المرخص في مصر بنهاية ديسمبر 2022، حيث بلغ نحو 219 ألف و900 توك توك مرخص.

وأشارت النشرة السنوية إلى توزيع التوك توك المرخص في مصر على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قالت النشرة إن محافظات القاهرة وبورسعيد والسويس لا يوجد بها توك توك مرخص، بينما سجلت محافظة الجيزة وجود نحو 41 ألف و838 توك توك مرخص، ومحافظة الدقهلية بها 37 ألف و776 توك توك مرخص، ومحافظة الغربية بها 19 ألف و284 توك توك مرخص ومحافظة القليوبية بها 18 ألف و996 توك توك مرخص.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض بلغت 8.9٪، وجاءت محافـظة القاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.6 مليون مركبة بنسبة 25.8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.3 مليون مركبة بنسبة 13.5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722.3 ألف مركبة بنسبة 7.3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 38.7 ألف مركبـة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022.