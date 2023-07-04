ونصحت هيئة الأرصاد ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الشعب الأمريكى بوضع خطة احتياطية للاحتفال بعيد الاستقلال، مشيرة إلى أنه على الرغم من احتمال انخفاض درجات الحرارة القياسية فى الولايات الجنوبية إلا أنها سترتفع فى ولايات أخرى .

وأضافت أن عواصف خطيرة ستضرب فى وقت لاحق من اليوم ولايات الوسط والشمال الشرقى، مضيفا أن تحذيرات الحرارة سارية المفعول من ساحل شمال فلوريدا حتى جنوب فرجينيا حيث ستصل درجات الحرارة الى أعلى مستوياتها .