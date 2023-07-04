ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما حقت أفضل أداء عربيًا خلال النصف الأول من 2023.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 17695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 21464 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7394 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5273 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 3 ملايين سهم، 5.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 25.4 مليون سهم، 64.7 مليون سهم، 45.3 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 525 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، 67 ألف سهم، 55.8 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، 50.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 5.5 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.86%، وشراء الثانية عدد 1.3 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، شراء المساهم بلدنا عدد 600 ألف سهم بسعر 12.2986 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.97%.