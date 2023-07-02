اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة خلال الربع الثاني من 2023 على رأسها "السياحة" بنسبة 42%

الأحد، 02 يوليو 2023 08:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال الربع الثاني من 2023 على رأسها "السياحة" بنسبة 42% البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من عام 2023، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 42.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 37.4%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 30.9%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 22.5%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 19.3%، وزاد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 15.5%، 15.2%، على التوالي.
 
كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 13.7%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 11.5%، 11.1%، على التوالي، يليهما قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 10.6%، 10.3%، على التوالي، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.6%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.7%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 113 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 14.6%.

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