اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:05 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق  مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق  مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

 جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 



 

 


الشرقية

حادث انقلاب سيارة نصف نقل

ديرب نجم

الطريق الاقليمى



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