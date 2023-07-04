أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعبور للاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والعبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.96%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 75.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.46%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.799 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة بسعر إغلاق 163.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.30%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.92%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.72%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 19.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 35.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 46 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.