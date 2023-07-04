أخصائية تغذية: الفراولة تساهم فى إنقاص الوزن

كتبت رانيا عامر

مما لاشك فيه أن تناول الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التى تحتوى على الفيتامينات تساعدك فى الحفاظ على الصحة العامة، وتشمل تلك الفواكه التى تضمن فوائد صحية متعددة "التفاح والكرز والعنب والموز والفراولة".

وأكدت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية أن الفراولة بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية قليلة، مفيدة لصحة الإنسان، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأضافت خبيرة التغذية أن الفراولة تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوى 100 جرام منها على 2 جرام من الألياف الغذائية، أى أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

كما تحتوى 100 جرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التى يحتاجها الجسم من فيتامين С أى أن تناول 200 جرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وتابعت الأخصائية: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسئول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين، وتحتوى 100 جرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون".

ووفقا لها الفراولة منخفضة السعرات الحرارية أى أنها مفيدة جدا لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوى على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.