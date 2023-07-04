اليوم السابع
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أبو الغيط يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا لمستوى السفراء

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:55 ص
أبو الغيط يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا لمستوى السفراء أبو الغيط
بيشوى رمزى

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذى انعكس فى ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها الى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير  في هذا الصدد.
 
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام إن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا ايجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات، مضيفاً أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

ابو الغيط

الجامعه العربيه

مصر

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