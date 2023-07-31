843 مليون شخص قد يعانون من آلام أسفل الظهر بحلول عام 2050.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أنه من المتوقع أن يعاني 843 مليون شخص من آلام أسفل الظهر بحلول عام 2050، وآلام أسفل الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة في العالم، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص مع هذه الحالة، بحسب موقع ساينس الرت.

وتجمع الدراسة التي نُشرت في مجلة The Lancet Rheumatology بيانات من حوالي 500 دراسة في جميع أنحاء العالم على مدار 30 عامًا لتقدير العبء العالمي لآلام أسفل الظهر ، مقسمًا حسب البلد والسنة والعمر والجنس والشدة.

يشير مصطلح "العبء" إلى مزيج من مدى شيوع آلام أسفل الظهر ومقدار الخسارة الصحية التي تؤدي إليها. وقام الباحثون بقياس آلام أسفل الظهر لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 5 سنوات فصاعدًا.

احتلت آلام أسفل الظهر المرتبة الأولى بين أسباب الإعاقة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك ، فإن آلام الظهر ليست حتمية ، حتى لو كان الأمر كذلك في بعض الأحيان.

هذه النتائج جزء من مشروع أكبر يسمى دراسة العبء العالمي للأمراض ، والتي تهدف إلى تحديد جميع الخسائر الصحية على مستوى العالم.



وجدت الدراسة أنه إذا تمكن المجتمع من معالجة ثلاثة عوامل خطر رئيسية - السمنة ، والتدخين ، والعوامل المريحة في مكان العمل - فقد يقلل ذلك من عبء آلام أسفل الظهر بنسبة 39 %.

لقد ارتبط التدخين سابقًا بتلف الأوعية الدقيقة في العمود الفقري ، على سبيل المثال ، الأقراص والمفاصل ، بالإضافة إلى ضعف العظام.

لكن الباحثين يعرفون أيضًا أن التدخين غالبًا ما يرتبط بعوامل نمط الحياة الأخرى ، بما في ذلك قلة النشاط البدني والسمنة وقلة النوم ، وكلها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بألم أسفل الظهر.

وبالمثل ، ترتبط السمنة بعوامل نمط الحياة غير الصحية الأخرى ، وكلها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر. ترتبط السمنة أيضًا بزيادة الحمل على هياكل العمود الفقري ، مما يجعلها عرضة للإصابة والاستجابة الالتهابية الجهازية.

تتأثر آلام أسفل الظهر بالعديد من العوامل ، بما في ذلك البيولوجية والاجتماعية والنفسية. يعني التعقيد التشريحي للعمود الفقري البشري أنه في معظم الحالات ، لا يمكن تحديد سبب بنيوي بسيط ، مثل مفصل أو عضلة واحدة ، حتى مع التصوير التشخيصي المتطور.

هذا يعني أن التشخيص يتم إلى حد كبير على أساس الأعراض المبلغ عنها. وعلى الرغم من أن معظم حالات آلام أسفل الظهر قصيرة الأجل ، مع التعافي خلال الأسابيع الستة الأولى من ظهور الألم ، فإن ثلث الحالات ستصبح مستمرة وقد تستمر لسنوات. يساهم هذا المثابرة في العبء الكبير لهذه الحالة.

وقام الباحثون بتقدير عدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يعانون من آلام أسفل الظهر على مدار الثلاثين عامًا القادمة إذا تغيروا قليلاً.



وقالوا "نتوقع أن 843 مليون شخص حول العالم سيعيشون مع هذه الحالة. لن تختفي مشكلة آلام أسفل الظهر ما لم يتدخل صناع القرار."