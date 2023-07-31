5 نصائح لتجنب مشاكل المعدة فى موسم الصيف.. أبرزها السوشى

كتبت ميرفت رشاد

لا يؤدى موسم الصيف إلى مشاكل في الجلد أو العين أو المفاصل فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى مشاكل في المعدة، لذلك من الضروري توخي أقصى درجات الحذر والحفاظ على صحة المعدة، وإليك أهم النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحتك، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

قال الدكتور ميجراج إنجل، مدير وكبير استشاري أمراض الجهاز الهضمي في أحد المستشفيات بالهند، "يواجه عدد كبير من الأشخاص مشاكل في المعدة خلال موسم الصيف، بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة وتلوث الطعام ، مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، يؤدي الطقس الرطب إلى إبطاء عملية الهضم ويمكن للمرء أن يعاني من الانتفاخ والمعدة والحموضة وعسر الهضم، يعاني الكثير من الناس من مشاكل مثل القيء وآلام البطن بسبب تناول الطعام خارج المنزل، وهناك الكثير ممن يعانون من التسمم الغذائي بسبب تناول طعام فاسد.

وحذر من أن "تناول الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيداً والمصابة ببكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية يسبب التسمم الغذائي، يتسبب استخدام المياه الملوثة في حدوث الإسهال والتهابات المعدة الأخرى، يجب على المرء أن يحافظ على صحة الجهاز الهضمي .

وإليك النصائح المضمونة للوقاية من مشاكل المعدة

• اختر البروبيوتيك

فهي مفيدة للأمعاء، تناول الزبادي واللبن، احصل على مساعدة من خبير إذا لزم الأمر.

• اشربي كمية كافية من الماء

للمساعدة على الهضم والتخلص من السموم من الجسم، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 101-2 أكواب من الماء يوميًا، تذكر ألا تفرط في ترطيب الجسم لأنه قد يكون مشكلة أيضًا.

• لا تأكل الخضار النيئة

من الجيد اختيار الخضار المطبوخة على البخار أو المسلوقة، قد تحتوي الخضار النيئة على البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تجعل المرء عرضة للإصابة بعدوى في المعدة عن طريق تعطيل صحة الأمعاء.

• استبعاد المأكولات البحرية الخام من النظام الغذائي

تناول المأكولات البحرية الخام مثل السوشي سيؤدي إلى الإسهال ، بل يجب أيضًا الحد من تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة.

• قللي من الأطعمة السكرية

قللي من تناول الآيس كريم والشوكولاتة والحلويات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الجسم