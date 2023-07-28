أطعمة تناولك لها في الصباح يتحكم في أحماض المعدة.. أبرزها الموز

كتبت إيناس البنا

مع اشتداد حرارة الصيف، يزداد خطر التعرض للحموضة والارتجاع الحمضي، يعاني العديد من الأفراد من هذا القلق المشترك ، والذي يمكن أن يسبب عدم الراحة وتعطيل الروتين اليومي، ومع ذلك ، مع الخيارات الغذائية الصحيحة ، يمكنك التحكم في الحموضة وتقليل أعراض ارتداد الحمض.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، سنناقش العلامات التحذيرية لارتجاع الحمض ونقدم قائمة بأطعمة السبعة صباحًا التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الحموضة خلال موسم الصيف.

علامات التحذير من ارتداد الحمض

قبل الخوض في الأطعمة الصباحية التي يمكن أن تخفف من ارتداد الحمض، من المهم أن تكون على دراية بعلامات التحذير المرتبطة بهذه الحالة.

1) الحموضة المعوية

إحساس حارق في الصدر يترافق في كثير من الأحيان بطعم حامض في الفم.

2) الطعام الحماضى

ينتج عن ارتجاع حمض المعدة أو الطعام إلى الحلق طعم مر أو حامضي.

3) آلام الصدر

عدم الراحة أو الألم في منطقة الصدر ، وأحيانًا يخلط بينه وبين نوبة قلبية.

4) صعوبة البلع

شعور بطعام عالق في الحلق أو شعور بوجود كتلة في الحلق.

5) السعال المزمن



قد يكون السعال المستمر ، خاصة بعد الأكل أو الاستلقاء ، مؤشراً على ارتداد الحمض.

أطعمة الصباح التي تتحكم في الحموضة في الصيف



1) دقيق الشوفان



بدء يومك بوعاء من دقيق الشوفان يمكن أن يساعد في تهدئة أعراض ارتداد الحمض، دقيق الشوفان هو طعام منخفض الحموضة يوفر الألياف ويساعد على امتصاص حمض المعدة الزائد، اختر دقيق الشوفان العادي غير المحلى وتجنب إضافة الفواكه الحمضية أو المحليات.

2) حليب اللوز

استبدل حليب البقر العادي بحليب اللوز لتقليل الحموضة، حليب اللوز قلوي بطبيعته ويمكن أن يساعد في تحييد حمض المعدة، استخدمه كأساس لحبوب الفطور أو العصائر لبداية يومك منعشة وخالية من الأحماض.

3) شاي الزنجبيل

ارتشف كوبًا دافئًا من شاي الزنجبيل في الصباح لتهدئة أعراض الارتجاع الحمضي، الزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكنها تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الحموضة المعوية، تحضير الشاي عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لبضع دقائق.

4) الموز

استمتع بالموز الناضج كوجبة خفيفة في الصباح أو أضفه إلى دقيق الشوفان، يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الحموضة ويمكن أن يساعد في معادلة حموضة المعدة الزائدة، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والألياف.

5) البطيخ

يعد البطيخ والشمام والبطيخ المن العسل خيارات ممتازة لصباح الصيف. تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء وقليلة الحموضة ، مما يجعلها مهدئة ومرطبة للجهاز الهضمي.

6) الزبادي اليوناني

نصح التقرير باختيار الزبادي اليوناني العادي غير المحلى كمصدر للبروتين في الصباح، الزبادي اليوناني منخفض الحموضة مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى ويحتوي على البروبيوتيكات المفيدة التي تعزز صحة الأمعاء. أضف القليل من العسل أو رش بعض اللوز لإضافة النكهة والملمس.

7) شاي البابونج

يمكن أن يؤدي احتساء شاي البابونج في الصباح إلى التخفيف من أعراض ارتداد الحمض، البابونج له خصائص مهدئة تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وتخفيف الانزعاج، تحضير كوب من شاي البابونج باستخدام زهور البابونج المجففة.