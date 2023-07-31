وزير التعليم: 118 ألفا و605 عدد طلاب الثانوية بامتحانات الدور الثانى

كتبت – مرام محمد

كشفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الملتحقين بامتحانات الدور الثاني خلال العام الجاري 118,605 طلاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2022، بلغ 763,206 طالب، حضر منهم 759,676 طالب، ونجح منهم 598,723، ورسب منهم 42,348، وذلك بنسبة نجاح بلغت 78.81%.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8.%