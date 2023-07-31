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خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم..

وزير التعليم العالى يُكلف عددًا من القيادات بمهام رؤساء الجامعات الحكومية

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:29 م
وزير التعليم العالى يُكلف عددًا من القيادات بمهام رؤساء الجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القيادات الجامعية للقيام بأعمال رؤساء الجامعات الحكومية خلفًا لرؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري، وذلك لحين انتهاء إجراءات اختيار رؤساء جامعات جدد.

وجاءت التكليفات على النحو التالى:

د. غادة فاروق حسن سعد قائمًا بأعمال رئيس جامعة عين شمس

د. أحمد عكاوى عبدالعزيز أحمد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادى

د. ناصر خميس بركات الجيزاوى قائمًا بأعمال رئيس جامعة بنها

د. عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي قائمًا بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ

د. حسان حمدى عبد الرحمن نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج

د. حمدان ربيع عطية المتولي قائمًا بأعمال رئيس جامعة دمياط

د. علي حسين عطا محمود قائمًا بأعمال رئيس جامعة السويس


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