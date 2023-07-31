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والدة الثانى على الثانوية العامة "علمى رياضة": فرحتى ما تتوصفش وفخورة بيه

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:09 م
والدة الثانى على الثانوية العامة "علمى رياضة": فرحتى ما تتوصفش وفخورة بيه الطالب محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل
كتبت – مرام محمد

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عبرت داليا درويش يوسف والدة الطالب محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "علمي رياضة" بمجموع 406.5 درجات، عن سعادتها وفخرها بتتويج ابنها ضمن أوائل الجمهورية، قائلة: "إحساسي ما يتوصفش، كنت وأساتذته متوقعين تفوقه وإنه هيكون ضمن أوائل الجمهورية.. فرحانة بيه وبنجاحه وإن ربنا عوض مجهوده وسعيه طوال العام الدراسي خير وحققله حلمه في التفوق".

وأشارت "داليا" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن "محمد" طالب بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، ومجتهد منذ طفولته ودوما ما كان يتوج ضمن الطلبة الأوائل في مختلف المراحل التعليمية، مشيرة أنه حصل في الشهادة الإعدادية على المركز الأول على مستوى المحافظة والجمهورية بحصوله على الدرجة النهائية.

وأكدت والدة الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة"، إلى أن ابنها كان حريصا على مذاكرة دروسه أولا بأول لفترات تصل لـ7 ساعات يوميا دون أي ضغط، ومع قرب الامتحانات كان يضاعف مذاكرته، مشيرة أنه سيلتحق بكلية الهندسة قدوة بوالده.

الطالب محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل
الطالب محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل

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