اليوم السابع
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هام لحديثى التخرج من كليات الطب.. تعرف على خطوات القيد بنقابة الأطباء

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:00 ص
هام لحديثى التخرج من كليات الطب.. تعرف على خطوات القيد بنقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت ــ آية دعبس

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حددت النقابة العامة للأطباء، الأوراق والمستندات اللازم تقديمها خلال أول مرة قيد ضمن جداول الأعضاء المنضمين لها، وهى:

1طلب قيد بالجدول العام .

2شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3شهادة قضاء سنة إمتياز ( الاصلية ) أو ما يعادلها.

4صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(530  جنيه) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و 200 دولار للاجنبي.

وأشارت إلى أنه لاستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء )، يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لاستخرج الكارنية، يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب آداء القسم.

أما الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة، فهى:

1-  رسوم القيد الخاصة بالنقابة 530 جنيها للمصريين أو من يتعامل بالمثل، و200 دولار للأجنبي.

2-   رسوم الملف والدمغة 20 جنيه

3-   رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة  101 جنيه.

 

 


نقابة الاطباء

القيد بنقابة الاطباء

اوراق القيد بنقابة الاطباء

رسوم القيد بنقابة الاطباء



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