هام لحديثى التخرج من كليات الطب.. تعرف على خطوات القيد بنقابة الأطباء

كتبت ــ آية دعبس

حددت النقابة العامة للأطباء، الأوراق والمستندات اللازم تقديمها خلال أول مرة قيد ضمن جداول الأعضاء المنضمين لها، وهى:

1- طلب قيد بالجدول العام .

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الاصلية ) أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(530 جنيه) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و 200 دولار للاجنبي.

وأشارت إلى أنه لاستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء )، يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لاستخرج الكارنية، يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب آداء القسم.

أما الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة، فهى:

1- رسوم القيد الخاصة بالنقابة 530 جنيها للمصريين أو من يتعامل بالمثل، و200 دولار للأجنبي.

2- رسوم الملف والدمغة 20 جنيه

3- رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة 101 جنيه.