نسمة محمد الثالثة على الثانوية العامة بالشعبة الأدبية: استقبلت الخبر بالسجود لله شكرًا

فيما قال والدها الدكتور محمد جسار دكتور صيدلي، أن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر فكانت دائما تحصل علي المراكز الأولي كل عام، مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير، مشيرًا الي ان قيادات وزارة التربية والتعليم قاموا بالاتصال بهم وتهنئتهم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة، موضحه أن فرحتها ستكتمل غدا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وتابع الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

وينشر "اليوم السابع" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من إعلانها رسميا، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا الاثنين 31 يوليو الحالي، ويمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالى للحصول على النتيجة فور إعلانها على اليوم السابع"