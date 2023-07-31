نزل للاستحمام هربا من الحر.. مصرع شاب غرقا فى مياه بحر شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه غرقا فى بحر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء نزوله للاستحمام من شدة الحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب يدعى "س س ا"، 16 سنة، طافية على مياه بحر شبين.

علي الفور انتقلت قوات الانقائ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب، نزل للاستحمام من شدة الحر فى بحر شبين فلقى مصرعه لعدم إجادته للسباحة وجرفه التيار، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.