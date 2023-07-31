موجز اقتصاد اليوم الاثنين 31-7-2023.. 70% زيادة بتدفقات الاستثمار الأجنبى فى عامين

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 31-7-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

رئيس هيئة الاستثمار: التدفقات الأجنبية زادت بنسبة 70% خلال العامين الماضيين

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، حيث وصل صافي التدفقات إلى 7 مليارات دولار.

المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪؜ العام المالى الماضى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة.

البترول: فريق عمل مشروع توسعات مصفاة "ميدور " يحقق 20 مليون ساعة عمل

نجح فريق عمل مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" فى تحقيق 20 مليون ساعة عمل بدون توقف أو إصابات، ويتكون فريق عمل مشروع التوسعات من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والجانب الإيطالى "جهات التمويل وشركة التنفيذ تكنيب الإيطالية "وشركات ميدور وبتروجت وإنبى وإيبروم.

شركة التعمير والإسكان: ننفذ مشروعات مياه وصرف ومحطات معالجة بأكثر من 2 مليار جنيه

قال المهندس حسن الفار، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن الشركة تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات البنية التحتية والمرافق وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال الصيانة والتشغيل ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى ومحطات التحلية ومشروعات مبادرة حياه كريمة.

أسعار النفط تسجل 84.57 دولار لخام برنت و80.35 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 84.57 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.35 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار انخفاض طفيف.

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع والذي يسجل تراجع طفيف 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

وزير الصناعة والتجارة يقرر تعيين 6 أعضاء بمجلس الغرف التجارية

قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تعيين 6 شخصيات في مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية للدورة الجديدة حتى نهاية الدورة الانتخابية (2023 -2027).

صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.