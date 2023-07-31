مواعيد فصل الكهرباء عن أحياء التجمع والسلام والنهضة والمرج وعين شمس

يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي، بعض احياء محافظة القاهرة وهى "التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والسلام والنهضة والمرج وعين شمس" التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء، والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالآتى:
أولا: القاهرة الجديدة التجمع الخامس:-
1-المنطقة الثانية.
2-المنطقة الثالثة.
3-مساكن اطلس 3 حتي بلوك 131 تقسيم القانونيين.
4-السلام أول.
5-عمارات النخيل في النهضه + مون سيتي.
ثانيا حى النهضة :
1-شارع جامعة هليوبلس بجوار فندق القوات المسلحة + مساكن الوادى خلف قسم أول السلام
2-مساكن الصعيد 400 طريق بلبيس
3-مساكن العبد 1200 علي طريق بلبيس أرض حجازي
ثالثا: حى السلام أول
1-مساكن الصعيد 1000 علي طريق بلبيس
2-اسيكو القديم آخر شارع التروللي
3-مساكن القاهرة
رابعا: حى الوايلي وحدائق القبة والمرج :
1- ولي العهد
2-عين شمس الشرقية وعين شمس الشرقية
3-مزلقان عين شمس
4-عين شمس الغربية
5- ش إبراهيم عبد الرازق
6-منطقة السواح
7-منطقة مساكن العالينا
8- ترعة الجبل
9-شارع حسن مأمون
10-عبد الصمد فخرى
11-الحي السابع
12عزية العرب
13-زهراء مدينة نصر
14الحماسية
15-شارع عبده الحامولي ووشارع البراء من العباسية.
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