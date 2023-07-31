اليوم السابع
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مواعيد فصل الكهرباء عن أحياء التجمع والسلام والنهضة والمرج وعين شمس

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:02 م
مواعيد فصل الكهرباء عن أحياء التجمع والسلام والنهضة والمرج وعين شمس محولات كهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي، بعض احياء محافظة القاهرة وهى "التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والسلام والنهضة والمرج وعين شمس" التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء، والذى سيتم البدء في تطبيقه بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالآتى:
 
أولا: القاهرة الجديدة التجمع الخامس:-
 
1-المنطقة الثانية.
 
2-المنطقة الثالثة.
 
3-مساكن اطلس 3 حتي بلوك 131 تقسيم القانونيين.
 
4-السلام أول.
 
5-عمارات النخيل في النهضه + مون سيتي.
 
 
ثانيا حى النهضة :
 
1-شارع جامعة هليوبلس بجوار فندق القوات المسلحة + مساكن الوادى خلف قسم أول السلام
 
2-مساكن الصعيد 400 طريق بلبيس
 
3-مساكن العبد 1200 علي طريق بلبيس أرض حجازي
 
ثالثا: حى السلام أول
 
1-مساكن الصعيد 1000 علي طريق بلبيس
 
2-اسيكو القديم آخر شارع التروللي
 
3-مساكن القاهرة
 
رابعا: حى الوايلي وحدائق القبة والمرج :
1- ولي العهد
2-عين شمس الشرقية وعين شمس الشرقية
 
3-مزلقان عين شمس
 
4-عين شمس الغربية
 
5- ش إبراهيم عبد الرازق
 
6-منطقة السواح
 
7-منطقة مساكن العالينا 
 
8- ترعة الجبل
 
9-شارع حسن مأمون
 
10-عبد الصمد فخرى
 
11-الحي السابع
 
12عزية العرب
 
13-زهراء مدينة نصر
 
14الحماسية
 
15-شارع عبده الحامولي ووشارع البراء من العباسية.
 
 

تخفيف الاحمال

عين شمس

حدائق القبه

المرج

التجمع الخامس

القاهرة الجديدة

قطع التيار الكهربائي



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