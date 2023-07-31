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مكتب تنسيق الجامعات: لا يحق لطلاب الثانوية العامة 2022 التسجيل بتنسيق 2023

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:34 ص
مكتب تنسيق الجامعات: لا يحق لطلاب الثانوية العامة 2022 التسجيل بتنسيق 2023 موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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بدأ طلاب الثانوية العامة من العام الماضى 2022، التساؤل حول التسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى فى عام 2023 ، وفى هذا الإطار رصد دليل طلاب الثانوية العامة الذى أعده المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى حول الأخطاء الشائعة لتعامل الطلاب مع موقع التنسيق الإلكترونى، أن من بين الأخطاء أحقية طالب الثانوية العامة 2022 العام الماضى فى التقديم لتنسيق العام الحالى 2023.
 
وأكد مكتب التنسيق، أنه لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023؛ لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط (2023) ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.
 
وأوضح  السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.
 

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