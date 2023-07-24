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تنسيق الجامعات 2023.. دليل طلاب الثانوية للتعامل مع الأخطاء الشائعة فى التنسيق

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:18 ص
تنسيق الجامعات 2023.. دليل طلاب الثانوية للتعامل مع الأخطاء الشائعة فى التنسيق دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات
كتب محمد صبحى

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في إطار استمرار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال حملة التوعية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.
 
وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.
 
وأوضح  السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.
 
وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.
 
يذكر أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي .
 
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (1)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (1)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (2)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (2)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (3)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (3)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (4)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (4)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (5)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (5)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (6)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (6)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (7)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (7)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (8)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (8)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (9)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (9)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (10)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (10)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (11)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (11)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (12)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (12)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (13)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (13)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (14)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (14)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (15)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (15)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (16)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (16)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (17)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (17)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (18)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (18)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (19)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (19)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (20)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (20)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (21)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (21)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (22)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (22)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (23)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (23)

دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (24)
دليل اللطالب فى التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق بالجامعات (24)

 


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