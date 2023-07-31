اليوم السابع
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مصرع طالب غرقا بترعة فى المنوفية

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:37 م
مصرع طالب غرقا بترعة فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة القاصد بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب غرقا في ترعة القاصد الماره بدائرة المركز، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن الطالب المتوفي يبلغ من العمر 14 عام، وجري انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ النهري،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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