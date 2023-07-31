اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 01:24 م
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السيطرة على حريق بـ8 حظائر للماشية فى المنوفية دون خسائر بشرية

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:15 م
السيطرة على حريق بـ8 حظائر للماشية فى المنوفية دون خسائر بشرية سيارة مطافئ - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، السيطرة على حريق بـ8 حظائر ماشية بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق هائل حريق بـ8 حظائر ماشية بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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