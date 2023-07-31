مصرع شخصين فى الصين إثر عواصف مطيرة وإجلاء أكثر من 20 ألف شخص

وكالات

لقي شخصان مصرعهما في بكين جراء عواصف مطيرة، كما تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في شيجياتشوانغ، بمقاطعة خبي شمالي الصين.

الصين.. عواصف مطيرة تتسبب في مصرع شخصين وإجلاء عشرات الآلاف في بكين وخبي (فيديو)الصين تعلن حالة تأهب قصوى في بكين وما جاورها

تشهد مقاطعة خبي هطولا مستمرا للأمطار الغزيرة منذ الجمعة الماضي، بسبب إعصار دوكسوري، وهو الخامس هذا العام.ومنذ الساعة الثامنة مساء الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، ضربت الأمطار الغزيرة معظم أجزاء مقاطعة خبي، وقد تجاوز منسوب هطول الأمطار في بعض محطات الأرصاد الجوية في المقاطعة 400 ملم، وتم إجلاء ما مجموعه 20656 شخصا.

كما تم إجلاء ما يزيد عن 52 ألف شخص من العاصمة الصينية بكين، بسبب الأمطار والفيضانات.

ووفقا للسلطات المحلية: "اعتبارا من الساعة 20:00 في 31 يوليو، تم إجلاء 52384 شخصا كانوا في خطر"، كما أفادت التقارير أنه تم إغلاق 107 طرق جبلية، وتم تعليق العمل في 4069 موقع بناء، وإغلاق المعالم السياحية في المدينة.

وجددت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة في الساعة الخامسة صباح الأحد، إصدار إنذار باللون الأحمر للتحذير من الأمطار الغزيرة.

ومع توقع استمرار العاصفة المطيرة، قرر مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة، ترقية مستوى الاستجابة لمكافحة الفيضانات وحالات الطوارئ المتعلقة بالأعاصير، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.