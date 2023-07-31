مصرع الضحية الثالثة في واقعة مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول بالدقهلية

الدقهلية _ شريف الديب

لقى فلاح مصرعه متأثرًا بإصابته التى لحقت به جراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية استخدم فيه الأسلحة النارية ليصل اجمالى عدد الضحايا لـ3 وفيات، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع بالقرية.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة بوفاة الضحية الثالثة بحادث نشوب اشتباكات بين عائلتين فى قرية الشبول دائرة المركز.

ولقى محمد احمد محمد سعيد، 50 عامًا فلاح مقيم الشبول مصرعه على إثر اصابته منذ يومين بطلق نارى فى البطن بالجانب الأيسر ليلحق بالضحيتين حسام على مقبل، 27 عامًا، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة ويعد من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة ومطلوب أمنيًا فى العديد من القضايا، ومصرع عبده نعيم صيام، 32 سنة، مقيم الشبول عنصر إجرامى خطر ومطلوب أمنيا ايضا فى العديد من القضايا.

وكانت اشتباكات قد وقعت مساء الجمعة الماضية فى قرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية بين عائليتين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء وتحول الأمر إلى حرب شوارع.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث ورئيس فرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية وضباط وافراد مركز شرطة المنزلة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة اسفرت عن مصرع "حسام على مقبل"، 27 عامًا، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة ويعد من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة ومطلوب امنيًا فى العديد من القضايا، ومصرع "عبده نعيم صيام"، 32 سنة، مقيم الشبول عنصر اجرامى خطر ومطلوب امنيا ايضا فى العديد من القضايا، واصابة "محمد. ا.س "، 50 سنة، فلاح مقيم الشبول بطلق نارى بالبطن وتوفى بعد يومين من الواقعة على اثر خلافات نشبت بين العائلتين، واعتدوا على بعض مستخدمين الأسلحة النارية.

يذكر أن القتلى من المطلوبين أمنيا وهاربين من تنفيذ عدة أحكام قضائية منذ فترة ويمارسون أعمالهم غير المشروعة فى تجارة المواد المخدرة والخطف والسرقات ويتخذون من الأماكن الزراعية بمنطقة الشبول مركز المنزلة مأوى لهم كونها ذات تضاريس طبيعية يصعب الوصول اليهم فيها.