مصرع عنصرين إجراميين وإصابة آخرين فى مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخرين جراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية استخدم فيه الأسلحة النارية وانتقلت قولت الأمن للقرية للسيطرة على الأوضاع ونقل جثامين القتيلين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء ، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بنشوب اشتباكات بين عائلتين في قرية الشبول دائرة المركز وتحول الامر الي مايشبه بحرب شوارع ووجود قتلى ومصابين.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث ورئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية مدعومين بمحموعات قتالية وضباط وافراد مركز شرطة المنزلة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة اسفرت عن مصرع "حسام علي مقبل"، ٢٧ عامًا، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة ويعد من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة ومطلوب أمنيًا في العديد من القضايا، ومصرع "عبده نعيم صيام"،٣٢ سنة، مقيم الشبول عنصر إجرامي خطر ومطلوب أمنيا أيضا في العديد من القضايا ، وإصابة "محمد. ا .س "،٥٠ سنة ، فلاح مقيم الشبول بطلق ناري بالبطن علي إثر خلافات نشبت بين العائلتين واعتدوا علي بعض مستخدمين الأسلحة النارية.

جرى السيطرة على الأوضاع بمعرفة قوات الأمن ونقل القتلى لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما فر المصابين هاربين..

يذكر ان القتلى من المطلوبين امنيا وهاربين من تنفيذ عدة أحكام قضائية منذ فترة ويمارسون أعمالهم الغير مشروعة في تجارة المواد المخدرة والخطف والسرقات ويتخذون من الأماكن الزراعية بمنطقة الشبول مركز المنزلة مأوي لهم كونها ذات تضاريس طبيعية يصعب الوصول اليهم فيها.