مشروع تخرج لطلاب حاسبات الفيوم لتصحيح الأخطاء اللغوية بالذكاء الاصطناعى

أصبح الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية فى كل المجالات ونموذج استخدام الذكاء الإصطناعى يظهر بشكل كبير فى مشروعات تخرج طلاب كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، بعدما أضيف لمعظم هذه الكليات آليات خاصة ومعامل لدعم الذكاء الاصطناعى وتطوير الممارسة العملية للطلاب ولكن الملفت أنه رغم انتشار لهجات عديدة بين الباب خاصة شباب الجامعات يكون منهم من هو حريص على اللغة العربية ومفرداتها والقواعد النحوية والهجاء الصحيح لكلمات النصوص العربية وهو ما دفع بعض الطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم لتقديم تطبيق "بليغ" مشروعا لتخرجهم والذى يعتمد على التصحيح اللغوى والنحوى والهجائى للكلمات وحصل مشروع تخرج الطلاب على درجة الإمتياز

والطلاب المشاركين فى المشروع هم آيه حسين وآباء محيى الدين وآلاء رفعت وسارة أحمد وأحمد باسم وأحمد محمد وأشرف على المشروع الدكتور أيمن عنتر الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

تقول الطالبة أية حسين إحدى المشاركات فى المشروع أن اللغة العربية لغة معقدة ولها تاريخ غنى ولهجات عديدة على الرغم من ذلك، ويعانى العديد من الناطقين باللغة العربية من اللغة العربية المكتوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقواعد والهجاء. وهذا يمكن أن يؤدى إلى الارتباك وسوء الفهم ويمكن أن يجعل النص العربى المكتوب صعبًا للقراءة والفهم.

وأضافت الطالبة آلاء محيى الدين المشاركة فى المشروع أن الحاجة إلى تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية فى النص العربى تزداد أهمية مع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون اللغة العربية المكتوبة فى أشكال متنوعة من السياقات، مثل وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات المهنية ولذلك يمكن أن يساعد نظام تصحيح الخطأ فى تحسين جودة اللغة العربية المكتوبة، مما يسهل على الأشخاص التواصل وفهم بعضهم البعض ومن هنا انطلقت فكرة "بليغ"

وأشارت الطالبة آلاء محيى الدين المشاركة فى المشروع أن تطبيق بليغ هو احدى إضافات جوجل كروم المطورة بإستخدام الذكاء الاصطناعى والهدف منه هو التدقيق اللغوى للأخطاء الإملائية والنحوية

وأكدت الطالبة آلاء رفعت أن كل ما عليك هو تحميل بليغ من متجر جوجل كروم(chrome extension store) ثم الكتابة على أى موقع (جوجل ترحمة، فيسبوك، تويتر، وتساب......)

ولفتت الطالبة ساره أحمد إلى أن تطبيق بليغ سيقوم باكتشاف أى خطأ نحوى أو املائى اثناء الكتابة ووضع خط أحمر أسفل الكلمة إذا كان الخطأ إملائى وخط أخضر إذا كان الخطأ نحوى

وأشار الطالب أحمد باسم إلى أنه عند الضغط على الكلمة أو الجملة الخطأ يقوم بليغ بعرض قائمة من الاقتراحات لتصحيح الخطأ، فيما ولفت الطالب أحمد محمد، إلى أن كل ما عليك هو الضغط على الكلمة التى تريدها من المقترحات لتحصل على نص خالى من الأخطاء اللغوية والنحوية لافتا إلى أن تطبيق بليغ يهتم حتى بتصحيح الهمزات.

ووجه الطلاب المشاركين فى المشروع الشكر إلى الدكتور أيمن عنتر المشرف على مشروع تخرجهم مؤكدين انه قدم لهم مساعدات عديدة خلال فترة إعداد التطبيق.