محافظ البنك المركزى يكرم كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كرم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ، إدارة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية على هامش مؤتمر Seamless Africa، لحصول مجموعة من طلاب الكلية على المركز الرابع في مسابقة FinYology التي ينظمها البنك المركزي المصري في مجال التطبيقات الواعدة في مجال ريادة الأعمال في مشروعات التكنولوجيا المالية الخاصة بنشر تطبيقات التحول المالي الرقمي، وتسلم شهادة التكريم الدكتور أسامة عبد الرؤوف المشرف على المشروع وعميد الكلية.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي تأهلت ضمن أفضل عشر مشروعات تم تقديمها في المسابقة وكلية الذكاء الاصطناعي هي الكلية الوحيدة المتقدمة بمشروعات لطلاب من المستوى الأول والثاني بالكلية في حين أن الكليات الأخرى تقدمت بمشروعات تخرج طلابية، وتأهل طلاب الكلية بعد اجتياز ثلاث تصفيات أهلتهم للمستوى الأعلى.

وحصل طلاب المشروع الفائزين من كلية الذكاء الاصطناعي على تدريب في البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي بغرض التوظيف عند التخرج بالإضافة إلى تبني مشروعهم لتحويله الى تطبيق ذو عائد استثماري، والطلاب هم: محمود فوزي صالح فايد المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، محمد محمود حامد البسيوني المستوى الثاني قسم النظم الذكية، رحمة محمد محمد محمود المستوى الأول قسم ذكاء الآلة، ندى مدحت جلال يوسف المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، فرح محمد علي أبوالعزم المستوى الثاني قسم الأمن السيبراني، هبة عاطف محمد طولان المستوى الثاني قسم النظم الذكية.

أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بهذا الإنجاز موجها التهنئة للطلاب تحت إشراف الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الكلية، موجها إلى أهمية تشجيع الطلاب للاشتراك في مسابقات العام القادم وتكوين مجموعات والتواصل لعقد جلسات عصف ذهني لاختيار أفكار جديدة للمشروعات.