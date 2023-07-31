مركز دراسات الحضارة الإسلامية ينظم "ورشة تصميم الزخارف" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ورشة تصميم الزخارف في الفنون الإسلامية، وذلك يوم الأربعاء، 2 أغسطس إلى الأحد، 13 أغسطس، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 2:00 مساءً ب مكتبة الإسكندرية

وتقدم الورشة الدكتورة هبة الله حجازي؛ مسئول تصميم المطبوعات بمركز دراسات الحضارة الإسلامية.

وتركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية رسم الأشكال الزخرفية الهندسية والنباتية والحيوانية في الفنون الإسلامية وطرق تصميم وتشكيل العناصر الزخرفية على المواد الخام المستخدمة في الفنون الإسلامية.