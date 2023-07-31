اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 06:03 م
أكرم القصاص
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مركز دراسات الحضارة الإسلامية ينظم "ورشة تصميم الزخارف" بمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:38 م
مركز دراسات الحضارة الإسلامية ينظم "ورشة تصميم الزخارف" بمكتبة الإسكندرية "ورشة تصميم الزخارف الإسلامية" بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ورشة تصميم الزخارف في الفنون الإسلامية، وذلك يوم الأربعاء، 2 أغسطس إلى الأحد، 13 أغسطس، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 2:00 مساءً بمكتبة الإسكندرية
 
وتقدم الورشة الدكتورة هبة الله حجازي؛ مسئول تصميم المطبوعات بمركز دراسات الحضارة الإسلامية.
 
وتركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية رسم الأشكال الزخرفية الهندسية والنباتية والحيوانية في الفنون الإسلامية وطرق تصميم وتشكيل العناصر الزخرفية على المواد الخام المستخدمة في الفنون الإسلامية.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

ورش عمل

الفنون الاسلامية



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