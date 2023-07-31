اليوم السابع
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مدير معهد المحاصيل الحقلية يكشف توصيات التعامل مع المحاصيل نتيجة ارتفاع الحرارة

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 ص
مدير معهد المحاصيل الحقلية يكشف توصيات التعامل مع المحاصيل نتيجة ارتفاع الحرارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية
كتبت ــ أسماء نصار

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‫ ‎أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه يتم المرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التي تمر بها البلاد . 
 
‎وأصدر المعهد عددا من التوصيات الفنية الخاصة بموجة الحرارة والتي تشهدها البلاد وتتلخص فيما يلي:
 
 
‎1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساء تجنبا لرقاد النباتات.
 
‎2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة. 
 
‎3-  الاهتمام بالرى والصرف لمحصول الأرز وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
 
‎4- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفة عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة. 
‎5 - عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.
 
 

المبيدات

الرى والصرف

الارز

الموجة الحارة



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