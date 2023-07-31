مدير معهد المحاصيل الحقلية يكشف توصيات التعامل مع المحاصيل نتيجة ارتفاع الحرارة

كتبت ــ أسماء نصار

‫ ‎أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ، أنه يتم المرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التي تمر بها البلاد .

‎وأصدر المعهد عددا من التوصيات الفنية الخاصة بموجة الحرارة والتي تشهدها البلاد وتتلخص فيما يلي:

‎1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساء تجنبا لرقاد النباتات.

‎2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

‎3- الاهتمام بالرى والصرف لمحصول الأرز وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.

‎4- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفة عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.

‎5 - عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.