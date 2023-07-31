مدير معهد المحاصيل الحقلية يكشف توصيات التعامل مع المحاصيل نتيجة ارتفاع الحرارة

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه يتم المرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التي تمر بها البلاد .
وأصدر المعهد عددا من التوصيات الفنية الخاصة بموجة الحرارة والتي تشهدها البلاد وتتلخص فيما يلي:
1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساء تجنبا لرقاد النباتات.
2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.
3- الاهتمام بالرى والصرف لمحصول الأرز وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
4- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفة عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.
5 - عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.
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