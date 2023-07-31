اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: متابعة ترشيد الكهرباء بالمدن والمراكز لليوم الثانى على التوالى

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:35 ص
محافظ كفر الشيخ: متابعة ترشيد الكهرباء بالمدن والمراكز لليوم الثانى على التوالى السكر تير مساعد كفر الشيخ بالحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية  والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج،  فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع محافظ كفر الشيخ جولة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد بمركزي دسوق والحامول، لتطبيق التزام المحال بترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع،لتطبيق ترشيد الكهرباء

كما تابع جولات رؤساء المدن  عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول. والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،و سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، تنفيذ  ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، كما تابع كافة رؤساء المدن، بترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الاضاءة بالشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

السكر تير مساعد كفر الشيخ بالحامول
السكر تير مساعد كفر الشيخ بالحامول

 

الشوارع ببيلا
الشوارع ببيلا

 

الشوارع بسيدي غازي
الشوارع بسيدي غازي

 

الشوارع بكفر الشيخ
الشوارع بكفر الشيخ

 

المحال بدسوق
المحال بدسوق

 

ترشيد الكهرباء بكفر الشيخ
ترشيد الكهرباء بكفر الشيخ

 

خفض الاضاءة
خفض الاضاءة

 

شوارع كفر الشيخ
شوارع كفر الشيخ

 

متابلعة ترشيد الكهرباء
متابلعة ترشيد الكهرباء

 

 


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