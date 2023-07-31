محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف عدد من المشروعات بمركز المنشاة

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعا بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن مركز المنشأة، و أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق،والسكة الحديد، والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتنمية، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والتخطيط" بديوان عام المحافظة .

تناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين بمركز المنشاة، وآليات إزالة كافة المعوقات لإنشاء واستكمال تلك المشروعات بما يحقق مصلحة المواطنين، حيث ناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر مربع بجوار نادي الأهلي بالمنشاة، وذلك لعمل سوق حضري للباعة الجائلين، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضاري متكامل يومي بدلا من السوق العشوائي الأسبوع الحالي بوسط المدينة، وكذا تخصيص مساحة 2000 متر مربع بكازينو المنشاة بجوار مركز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضية؛ لأغراض رياضية .

ناقش الاجتماع كذلك موقف كازينو الدويرات، وموقف مرسى المنشاة ـ الجزيرة المستجدة، وموقف مقلب القمامة البحري بمدخل مدينة المنشاة، وآليات نقله إلى مكان آخر، بالإضافة إلى العمل على تخصيص قطعة أرض للضرائب العقارية، ومكتب بريد المنشاة الرئيسي، كما تطرق الاجتماع في نهايته لمناقشة تمهيد الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، خاصة تلك التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .