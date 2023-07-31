اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى عربى لمدينة سياحية

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:26 م
محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى عربى لمدينة سياحية محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث "صلالة 2023" أوسكار الإعلام السياحى.
 
جاء  ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بحضور من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.
 
وقام محافظ جنوب سيناء خلال مشاركته بالمنتدى بعرض المقومات السياحية العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات ورجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.
 
 
محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى (1)
محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى (1)

محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى (2)
محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومى (2)
 

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