اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشارك فى فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث بعمان

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:26 م
محافظ جنوب سيناء يشارك فى فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث بعمان فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث
جنوب سيناء_ ياسر عامر

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شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم، في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والآثار والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 في مدينة صلالة العمانية، وذلك تلبية للدعوة من رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي.
 
وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المشاركة بغرض من أجل الترويج السياحي والاستثماري لمدن جنوب سيناء والتسويق السياحي لمعالم مدينه شرم الشيخ .
 
وشارك في اللقاء عالم الآثار المصري ووزير السياحة الأسبق، الدكتور زاهي حواس، ونخبة من رجال الإعلام والسياحة والاستثمار في الوطن العربي .
 
 
 
فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (1)
فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (1)

فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (2)
فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (2)

فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (3)
فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (3)

فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (4)
فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث (4)

 
 
 

 


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