محافظ أسوان: تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال والالتزام بترشيد الاستهلاك بكل حزم

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات التنفيذية والدينية، وسط إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى القاعة الرئيسية بديوان عام محافظة أسوان من تخفيف الإضاءة وتقليل مستوى المكيفات لأكثر من 25 درجة.

وخلال الإجتماع، أكد اللواء أشرف عطية على أن الدولة المصرية قادرة للتغلب على تجاوز كافة الأزمات ، ومن بينها مواجهة مشكلة إنقطاع الكهرباء ، والذى جاء فى ظل الإرتفاع الشديد للغاية فى درجات الحرارة ، وذلك يتحقق بعزيمة وإرادة صلبة من الوعى المستنير وروح الولاء والانتماء لأبناء الشعب المصرى لعبور هذه المرحلة ، ولدينا يقين بأن القادم أفضل لأولادنا من الجيل الحالى ، وللأجيال القادمة ، فى ظل ملحمة المبادرات المتتالية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل.

وقال، نطمئنكم بأن منظومة تخفيف الأحمال لن تستمر طويلاً فهناك إجراءات مكثفة يتم تنفيذها بمتابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية حيث تم تحديد توقيتات إنقطاع الكهرباء فى مختلف المناطق السكنية ونشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة خلال الفترة الحالية ، وهو الذى يتواكب مع إعتبار يوم الأحد القادم يوم عمل ميدانى بحيث يتابع جميع المسئولين ميدانياً المشروعات الجارية بدءاً من المحافظ وحتى أحدث موظف ، ليكون يوم هادف ومثمر ، وفى نفس الوقت نحقق الهدف بتخفيف الأحمال وترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية ، بحيث يتواجد كل من له دور مؤثر ، ونعمل جميعاً لخدمة المواطنين ، وفى نفس الوقت من سيقوم بالعمل من المنزل يكون فى حلقة تواصل مع الرئيس المباشر له لإنهاء أى أعمال يتم تكليفه بها على الوجه الأكمل.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى اليومى لرصد أى مخالفات ، ومراجعة أعمدة الإنارة لحظر تشغيلها فى الفترة الصباحية ، مع الإعلان المسبق على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية والمحافظة عن أى أعمال صيانة يتم تنفيذها بالأعمدة لتعريف المواطنين بها ، والتفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية والسياحية ، وأضاف محافظ أسوان بأن ذلك يتكامل مع إلتزام المنشآت الرياضية بالقرارات الصادرة بتخفيض إستهلاك الكهرباء ، والغلق الكامل للوحات الإعلانات ، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها ، وكذا قاعات المناسبات تكتفى بالإنارة داخل القاعة فقط.

وأوضح، أن ذلك يتوازى مع ذلك أهمية الالتزام بمنظومة الإنارة الذكية ، وأيضاً التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بالمساجد والكنائس والمولات التجارية الكبرى ، كما سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حيث سيتم محاسبة المقصرين ، واستبعاد كل متقاعس حتى يتم الوصول إلى أعلى درجات التطبيق لمنظومة تخفيف الأحمال ، وشهد الاجتماع عرض العديد من المقترحات والأفكار المبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة وعبورها على أكمل وجه .