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محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين".. صور

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:09 م
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية العامة "مكفوفين".. صور محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة " مكفوفين" بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين.

 

ومنح المحافظ، الطالبة هاجر شهادة تقدير وميدالية التميز، وأيضاً مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تقديراً لتفوقها الدراسى، وتحفيزاً لاستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى، مشيداً بهذا التفوق والتميز الذى حققته هاجر لتكون نموذج مشرف يحتذى به، ونفتخر ونعتز به، وهو الذى يدفعنا للوقوف بجانبها وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لها لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

 

جاء ذلك فى حضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ورئيس لجنة الدمج التعليمى، بالإضافة إلى محمد إبراهيم والد الطالبة هاجر موجه عام بالتربية والتعليم "فندقى"، وجدتها وداد محمد حسن مدير مدرسة الأمل الابتدائية سابقاً، وكذا عمها على إبراهيم.

 

ومن جانبها أعربت أعربت الطالبة هاجر عن فرحتها وسعادتها بتكريم محافظ أسوان لها والذى جاء بعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى للمحافظ، وحرصه على تكريم بنت من بنات المحافظة ليعطى لى ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارى التعليمى والتفوق حيث أننى أرغب فى الالتحاق بكلية الألسن قسم ألمانى.

 
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (1)
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (1)

محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (2)
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (2)

محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (3)
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (3)

محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (4)
محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر الأولى على الثانوية (4)
 
 

 


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