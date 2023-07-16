هل المحليات الصناعية مفيدة لقلبك؟.. تعرف على آثارها الضارة

إيناس البنا

لطالما تم تسويق المُحليات الصناعية كبديل صحي للسكر ، وذلك في المقام الأول لإدارة الوزن والتحكم في مرض السكري ، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على صحة القلب ، تظل الأدلة غير حاسمة.

تُستخدم المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرين والسكرالوز وستيفيا على نطاق واسع في العديد من منتجات الأطعمة والمشروبات. أنها توفر حلاوة دون السعرات الحرارية المضافة من السكر ، مما يجعلها جذابة لأولئك الذين يراقبون وزنهم أو إدارة مرض السكري، غالبًا ما تعتبر هذه المحليات آمنة للاستهلاك من قبل السلطات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA).

فيما يتعلق بصحة القلب ، أشارت الدراسات إلى أن المحليات الصناعية قد تكون مفيدة، يمكن أن تساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية ، مما قد يساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

تعتبر الزيادة المفرطة في الوزن والسمنة من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، من خلال استبدال السكر بالمُحليات الصناعية ، قد يتمكن الأفراد من تقليل مدخولهم من السعرات الحرارية بشكل عام وتحسين صحة القلب.

من ناحية أخرى ، هناك أيضًا دراسات أثارت مخاوف بشأن تأثير المحليات الصناعية على صحة القلب والأوعية الدموية، أشارت بعض الأبحاث إلى وجود ارتباط محتمل بين استهلاك المُحليات الصناعية وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من الحالات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية ومقاومة الأنسولين. يمكن أن تساهم هذه العوامل في الإصابة بأمراض القلب.

بينما تعتبر المحليات الصناعية آمنة بشكل عام عند استهلاكها ضمن الحدود المقبولة ، من المهم ملاحظة أن الاستجابات الفردية قد تختلف.

قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي أو ردود فعل سلبية لبعض المحليات، بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الآثار طويلة المدى لاستهلاك المُحليات الصناعية المنتظمة والممتدة على صحة القلب غير مفهومة تمامًا.

كما هو الحال مع العديد من جوانب التغذية ، فإن الاعتدال هو المفتاح. قد يكون اختيار المحليات الصناعية من حين لآخر كجزء من نظام غذائي متوازن طريقة معقولة. ومع ذلك ، فإن الاعتماد بشكل كبير على المحليات الصناعية كبديل للأطعمة الكاملة غير المصنعة قد لا يوفر نفس فوائد النظام الغذائي الغني بالمغذيات.