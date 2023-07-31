فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ببنها غدا.. اعرف التفاصيل

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، أنه تم تحديد موعد فتح التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا بالكلية لمراحلها الثلاث "دبلوم وماجستير ودكتوراة"، غدا الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس المقبل، وحتى 31 أغسطس 2023، على أن يبدأ تسليم الأوراق في 15 أغسطس 2023م.
أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم، فقد أوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة تتضمن أصل إيصال الدفع والتقديم الإلكتروني وصورة منه، وأصل إيصال دفع المصروفات وصورة منه، بالإضافة إلى طباعة ملف التقديم من علي الموقع.
وكشف الكلية عن رابط التقديم
http://mis.bu.edu.eg/benha.../registration/pg_admission.aspx
أما خطوات فيديو التسجيل للدراسات العليا
https://www.youtube.com/watch?v=ERPY4DT9nZY
أليات التسجيل للدراسات العليا
https://fphe.bu.edu.eg/index.php/registration-mechanisms
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