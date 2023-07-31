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فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ببنها غدا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:29 م
فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ببنها غدا.. اعرف التفاصيل الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، أنه تم تحديد موعد فتح التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا بالكلية لمراحلها الثلاث "دبلوم وماجستير ودكتوراة"، غدا الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس المقبل، وحتى 31 أغسطس 2023، على أن يبدأ تسليم الأوراق في 15 أغسطس 2023م.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم، فقد أوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة تتضمن أصل إيصال الدفع والتقديم الإلكتروني وصورة منه، وأصل إيصال دفع المصروفات وصورة منه، بالإضافة إلى طباعة ملف التقديم من علي الموقع.

وكشف الكلية عن رابط التقديم

http://mis.bu.edu.eg/benha.../registration/pg_admission.aspx

أما خطوات فيديو التسجيل للدراسات العليا

https://www.youtube.com/watch?v=ERPY4DT9nZY

أليات التسجيل للدراسات العليا

https://fphe.bu.edu.eg/index.php/registration-mechanisms

 

 


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