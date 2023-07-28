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بدء استقبال الطلاب لاختبارات القدرات في تربية رياضية بورسعيد.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 28 يوليو 2023 09:00 م
بدء استقبال الطلاب لاختبارات القدرات في تربية رياضية بورسعيد.. اعرف التفاصيل كلية التربية الرياضية ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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كلية التربية الرياضية في جامعة بورسعيد هي صرح تعليمي رياضي علي بُعد أمتار قليلة من المجري الملاحي لقناة السويس ذات موقع استراتيجي هام في محافظة بورسعيد وتضم العديد من الملاعب وواحدة من أكبر صالات المغطاة الموجودة بمدن القناة.

وتزامناً مع نهاية امتحانات مرحلة الثانوية العامة، وبدء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية التي بدأت فعلياً، وتم استقبال الطلاب الذين سجلوا إلكترونياً في موقع المجلس الأعلى للجامعات.

خصصت إدراة الكلية عدد من اللجان الخاصة بتقييم الطلبة والطالبات الذين تم تقسيمهم على قاعتين رئيسيتين في الصالة المغطاة التي تضم عدد كبير من الملاعب، فكانت الطالبات في الأسفل، والطلاب في الأعلى.

شملت الاختبارات عدد من الرياضات مثل الوثب، العُقلة، الجري الذي اختلف من البنين للبنات في المسافة المحددة، وذلك في قاعتين بالصالة المغطاة الموجودة بالكلية.

قال الدكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، إن الاختبارات بدأت التسجيل إلكترونيا بداية من السبت الماضي على موقع المجلس الأعلي للجامعات، كل طالب يدخل على الموقع الإلكتروني ويسجل بياناته ويطلب الكلية الذي يريد الاختبار فيها سواء كانت التربية الرياضية أو النوعية أو غيرهما

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أنه بعد التسجيل يتم تحديد موعد يأتي فيه الطالب إلى الكلية، ولدينا لجنة الاستقبال تقوم باستقبال الطالب ويدفع رسوم الاختبار ويقدم الأوراق المطلوبة منه سواء الرقم القومي أو رقم الجلوس وكل البيانات الأخرى، ويتم تحديد موعد الاختبار في الكلية على يومين.

وأشار إلى أن، اليوم الأول في الاختبارات يكون فيه الكشف الطبي المبدأي والليقات البدنية والمهارية، وفي اليوم الثاني يكون فيه كشف اختبار مهاري والقوام والاختيار الشخصي ومجموع الدرجات في اليومين يحدد إذا كان الطالب لائق أو غير لائق.

وأوضح، أن لإجراء اختبارات البنين والبنات في كلية التربية الرياضية اختلافات بسيطة في مسافة الجري على سبيل المثال يكون للبنين 800 متر وللبنات 600 متر، مشيراً إلي أننا نقوم بتوزيع مياه مثلجة على الطلاب في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهذة مبادرة قام بها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

 

احدي-الاختبارات
احدي-الاختبارات

 

اختبارات-جامعة-بورسعيد
اختبارات-جامعة-بورسعيد

 

اختبار-البناتز
اختبار-البناتز

 

اختبار-التربية-الرياضية
اختبار-التربية-الرياضية

 

اختيارات-البنات_1
اختيارات-البنات_1

 

اختيارات-الطلاب
اختيارات-الطلاب

 

اختيارات-اللياقه
اختيارات-اللياقه

 

الطلاب-المتقدمين
الطلاب-المتقدمين

 

العقله
العقله

 

جانب-من-الاختبارات
جانب-من-الاختبارات

 

جانب-من-الطلاب
جانب-من-الطلاب

 

طلاب-متقدمين-للتربية-الرياضية
طلاب-متقدمين-للتربية-الرياضية

 

عميد-كلية-التربية-الرياضية
عميد-كلية-التربية-الرياضية

 

كلية-التربية-الرياضية-ببورسعيد
كلية-التربية-الرياضية-ببورسعيد

 

لجنة-التقييم
لجنة-التقييم

 


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