ضبط 4 أشخاص من بينهم 3 مصابين فى مشاجرة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية فيما بينهما بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من بينهم شخص بطلق نارى أسفل الساق اليمنى تم مصابين منهم للمستشفى الجامعى للعلاج وتم ضبط السلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة امباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة ومصابين بناحية البياضية دائرة المركز حيث تبين أنها بين " طرف أول " عبد الغني س م ع 40 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري أسفل الساق اليمني "ونجل عمه مصطفي م س م 27 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بالجبهة " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " أحمد ح ع ا 28 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بالجبهة وشقيقه حماده ح ع ا 20 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإتهم الأول من الطرف الأول - الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه فيما بينهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.