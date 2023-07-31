شعبة النقل الدولى: قبول 95 شخصاً بفصول "النقل الدولى" بالتعليم الفنى المزدوج

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنة تم عقد أمتحانات القبول لدي فصول النقل الدولي بالتعليم الفني المزدوج عن العام الدراسي 2023-2024، والتي كانت قد أشارت إليها الشعبة في سابقاً.

ونوهت الشعبة في بيان لها علي لسان المشرف علي الفصل، عضو مجلس الإدارة الدكتور طارق أبو النور، أنه كان قد تقدم لقسم النقل الدولي ما يقرب من 132 طالب تم تصفيتهم إلى 95 طالب وطالبة وتم اختيار 25 طالب وطالبة عبارة عن 13 طالب ولد و12 طالبة بنت.

وكشف المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، أن الاختيارات، جاءت من خلال لجنة يترأسها الدكتور طارق ابو النور عضو مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي ومسئول التعليم الفني المزدوج – قسم النقل الدولي، وأمل فوزي مديرة التعليم المزدوج بالمديرية، وصالح حسين عبد البصير مدير مدرسة النيل، وطارق السيد من الوحدة الاقليمية بالقاهرة، وهالة عبدالرحمن مسئولة الامتحانات والمقابلات بالمدرسة.

وأشار القاضي، أن الشعبة تتعاون مع عديد الجهات بهدف تطوير وتعزيز العلاقات للارتقاء بمنظومة النقل الدولي واللوجستيات بمصر، وتوفير كافة العناصر اللازمة لإنجاح المنظومة من خلال مجلس إدارة الشعبة، والعاملين بالقطاع من شركات او حتى شركاء نجاح علي مدار السنوات الماضية.

وأشارت الشعبة، أنها مستمرة في دعم القطاع من النواحي التدريبة والتعليمية والتأهيلية، بهدف توفير العنصر البشري المدرب والمؤهل للمشاركة في تطوير القطاع من خلال عدة محاور تعمل عليها الشعبة منذ فترة طويلة، وقد حققت بالفعل نجاحات كبيرة بها وشكر أبو النور الشركات المشاركة في البرنامج والتي أضاءت الطريق للطلبة للاستمرار في البرنامج لما يزيد عن 18 عاما.