شعبة الذهب: إقبال محدود على شراء الذهب والجرام بـ 2155 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في مصر، مع استقرار أسعار الذهب محليًا عند مستويات 2155 جنيها للجرام وسط إقبال محدود للغاية على الذهب وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.

عقود الذهب عالميًا

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 يوليو، تراجع للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 15511 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 4198 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 254 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 181 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء في ظل غياب الزخم الكافي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل استمرار عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي واعتماده على البيانات الاقتصادية.

أيضاً حقيقة أن الذهب يتداول في بيئة تشهد معدلات الفائدة سواء في الولايات المتحدة أو المنطقة الأوروبية عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب بشكل عام، ويبقى الأمل بالنسبة للذهب هو انتهاء دورة رفع الفائدة، خاصة أن توقعات خفق الفائدة تبتعد بشكل كبير