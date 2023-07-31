وأوضح شويجو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن "بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر، 10 دبابات من طراز ليوبارد و 11 عربة قتال مدرعة من طراز "برادلى" والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية".

وأضاف "إنه خلال الشهر الماضى، وبفضل بسالة قواتنا والنجاحات التي حققتها خسر العدو أكثر من 20 ألفا و 824 عسكريا، و2227 قطعة من الأسلحة المختلفة".

وتطرق إلى أنه "من بين المعدات التى فقدتها قوات كييف خلال يوليو، 10 دبابات ليوبارد، و11 مركبة برادلي، و40 بطارية مدفعية أمريكية من طراز (إم 777) و50 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن الأسلحة الغربية الموردة لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، بل فقط تؤدي إلى إطالة أمد النزاع العسكري".

بدوره، أفاد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس دونيتسك، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور /كراسني ليمان/ باستمرار، وأنه أخرج القوات الأوكرانية من إحدى القرى على محور جنوب دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن قواتها تصدت لثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وخسرت كييف نحو 140 جنديا هناك إضافة إلى عدة قطع من المعدات.