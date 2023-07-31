روسيا: التأشيرات الإلكترونية متاحة لمواطني فيتنام وكمبوديا وميانمار

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قالت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، إن الحكومة الروسية وسعت قائمة الدول التي سيتمكن مواطنوها من دخول روسيا باستخدام التأشيرات الإلكترونية، وشملت فيتنام وكمبوديا وميانمار.



وأوضحت الخدمة - في بيان نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين "وقع المرسوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ومنذ الأول من أغسطس عام 2023، سيتمكن مواطنو فيتنام وكمبوديا وميانمار من دخول روسيا باستخدام تأشيرة إلكترونية موحدة".



وأضاف البيان، "تم توسيع قائمة البلدان، التي يمكن لمواطنيها استخدام التأشيرات الإلكترونية، بموجب المرسوم إلى 55 دولة".



وأشار مجلس الوزراء، إلى أن التأشيرة الإلكترونية تمنح الحق "لدخول مرة واحدة مع ضيف أو كزيارة عمل، أو كسائح، والمشاركة في الأحداث العلمية والثقافية والعامة والسياسية والاقتصادية والرياضية".



ونوه المجلس إلى أن التأشيرة الالكترونية صالحة لمدة ستين يوما ولا تزيد مدة الإقامة للمواطن الأجنبي في روسيا عن 16 يوما من وقت الدخول.