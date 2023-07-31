خطوات مكافحة ذبابة الفاكهة من الآفات الزراعية

تعد ذبابة الفاكهة من الآفات الزراعية الشائعة في مصر، والتي تسبب أضرارًا كبيرة للثمار والمحاصيل الزراعية، وتتغذى هذه الحشرة على الفواكه المنتجة، مما يؤدي إلى تلفها وتلف جودتها، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية والاقتصادية.

تتميز ذبابة الفاكهة بجسمها الصغير واللون الأسود أو الرمادي، وهي حشرة ذات أجنحة شفافة وتحوي على بعض النقاط البيضاء، ويتميز نموذج ذبابة الفاكهة بسرعة عالية حيث تستطيع الانتشار بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

وهناك أنواع مختلفة من ذباب الفاكهة في مصر مثل:

1- أنواع وحيدة العائل وهي التي تتغذى على عائل واحد فقط مثل ذبابة الزيتون وذبابة التين.

2- أنواع عديدة العوائل، وهي التي تتغذى على أكثر من عائل مثل ذبابة فاكهة البحر المتوسط، وذبابة الخوخ والتي تُعد حديثة الدخول إلى مصر، وذبابة القرعيات التي تصيب أنواع معينة من القرعيات فقط.

أفضل الطرق للتعرف على إصابة الحقل :

1ـ لا بد من استخدام المصايد الاستكشافية ووضع جاذب جنسية للذبابة، مع ضرورة الفحص الدوري للحقل وفي حالة وجود ثمار متساقطة نتيجة الإصابة يتم جمعها ودفنها في باطن الأرض على عمق 50 سم.

2-تتعدد طرق مكافحة ذبابة الفاكهة في مصر، ويمكن تقسيمها إلى مكافحة كيميائية ومكافحة غير كيميائية.

3- مكافحة كيميائية: تستخدم هذه الطريقة العديد من المبيدات الحشرية المختلفة للتخلص من الآفة، حيث يتم رش المبيدات على الثمار المصابة والمحيطة بها و تحتاج هذه الطريقة إلى دراسة وتحليل للمبيدات المستخدمة وتأكد من خلوها من المواد الضارة.

4- مكافحة غير كيميائية: تتضمن هذه الطريقة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الآفة، ومنها: إزالة الثمار المصابة بشكل فوري، حيث يتم التخلص من الثمار التي تعاني من تلف جزئي أو كلي.

5- تقليم الأشجار وتنظيفها بشكل دوري، وذلك لتجنب تجمع الفضلات والبقايا العضوية التي تجذب ذبابة الفاكهة.

6- استخدام الفخاخ اللاصقة والصفائح الورقية الصفراء في الأماكن المحيطة بالمزارع، حيث تعتبر هذه الفخاخ طريقة فعالة لجذب الذبابة وقتلها.

7- استخدام العوامل البيولوجية المختلفة، مثل استخدام الحشرات المفترسة والبكتيريا والفيروسات، والتي تهدف إلى الحد من انتشار ذبابة الفاكهة.