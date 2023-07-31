فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية بـ"أسوان" من 12 ظهرا لمدة ساعة

يرصد اليوم السابع مواعيد فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية بمحافظة أسوان التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 1 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الاحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء و الذى سيتم البدء في تطبيقه بدأ من الساعة 12 ظهرا غداً الثلاثاء وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالأتى:
1-كوبري سوق القش - منطقة الامبركاب خور عواضة خلف المعهد الازهري
2-منطقة الحكماب - منطقة الزيداب - عمارات الصفوة- عزبة الوادي
3-السيل الريفي طريق السماد منطقة ابناء سوهاج
4-عمارات الطيران - عزبة الحدود - عمارات السيل - منطقة الشيخ هارون.
5- شارع بشير بيك ابتداء من مقلى البلم ثم ينحرف إلى شارع باتريس لمومبا ومنطقة الاحمدية ومنطقة منشية النوبة
6-منطقة الطابية ابتداء من مركز شباب بدر ومنطقة القضبي والكيلاني
7-قرية ابوسمبل - قرية قسطل - قرية توماس و عافية
8-قرية السلسلة بحرى - قرية السلسلة قبلى -
9-قرية السلسلة شرق - قرية الرضوان - قرية الحروبة - عزبة ابو رواى
10- قرية بلانة 1 - قرية بلانة -2 - قرية بلانة 3
11-شارع شرق البندر ابتداء من مول جابر عوض حتى وجمعية الشيخ صالح حتى عمارة الدرنكاوى ومنطقة عباس فريد كلها
12-ابتداء من مقام الشيخ ماهر ومنطقة سوق الخميس
13-مدينة نصر النقبة
14-قري كوم امبو
15-قري نصر النوبة
16-مدينة أسوان مدينة كوم امبو
17-مناطق ( منطقة البوستة والمحطة و عزبة الواحى و الريفية )
18-مناطق ( السوق - البراديس - السلخانة )
19-مناطق ( شارع صلاح سالم - عزبة حجاجي - النجاجرة شرق - مطار دراو - كوم امبو قبلی )
20- عمرو بن العاص - الشهامة - الاشراف
21-المرحلة الأولي ابني بيتك
22-المرحلة الثانية ابني بيتك
23-مرحلة اولى وثانية اسكان متوسط - الحي النوبي و مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط
الجزء الغربي من نجع) الشيخ محمد - نجع البليدة - نجع البسيون )
24- قري نصر النوبة "قرية ادندان و مرشحات بلانة و مرشح ادندان ، نصر النوبة ، توشكى شرق - قرية توشكى غرب ، كوم امبو ، عرب كيما - قرية الرغامة غرب - الجزء الشرقي من الرغامة البلد.
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