اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية بـ"أسوان" من 12 ظهرا لمدة ساعة

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:07 م
فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية بـ"أسوان" من 12 ظهرا لمدة ساعة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع مواعيد فصل التيار الكهربائي عن  24 قرية بمحافظة أسوان  التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 1 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الاحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء و الذى سيتم البدء في تطبيقه بدأ من الساعة 12 ظهرا غداً الثلاثاء وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالأتى:
 
 
1-كوبري سوق القش - منطقة الامبركاب خور عواضة خلف المعهد الازهري
 
2-منطقة الحكماب - منطقة الزيداب - عمارات الصفوة- عزبة الوادي
 
3-السيل الريفي طريق السماد منطقة ابناء سوهاج
 
4-عمارات الطيران - عزبة الحدود - عمارات السيل - منطقة الشيخ هارون.
 
5- شارع بشير بيك ابتداء من مقلى البلم ثم ينحرف إلى شارع باتريس لمومبا ومنطقة الاحمدية ومنطقة منشية النوبة
 
6-منطقة الطابية ابتداء من مركز شباب بدر ومنطقة القضبي والكيلاني
 
7-قرية ابوسمبل - قرية قسطل - قرية توماس و عافية
 
8-قرية السلسلة بحرى - قرية السلسلة قبلى -
9-قرية السلسلة شرق - قرية الرضوان - قرية الحروبة - عزبة ابو رواى
 
10- قرية بلانة 1 - قرية بلانة -2 - قرية بلانة 3
 
11-شارع شرق البندر ابتداء من مول جابر عوض حتى وجمعية الشيخ صالح حتى عمارة الدرنكاوى ومنطقة عباس فريد كلها
 
12-ابتداء من مقام الشيخ ماهر ومنطقة سوق الخميس
 
13-مدينة نصر النقبة
 
14-قري كوم امبو
 
15-قري نصر النوبة
 
16-مدينة أسوان مدينة كوم امبو
 
17-مناطق ( منطقة البوستة والمحطة و عزبة الواحى و الريفية )
 
18-مناطق ( السوق - البراديس - السلخانة )
 
19-مناطق ( شارع صلاح سالم - عزبة حجاجي - النجاجرة شرق - مطار دراو - كوم امبو قبلی )
 
20- عمرو بن العاص - الشهامة - الاشراف
 
21-المرحلة الأولي ابني بيتك
 
22-المرحلة الثانية ابني بيتك
 
23-مرحلة اولى وثانية اسكان متوسط - الحي النوبي و مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط
الجزء الغربي من نجع) الشيخ محمد - نجع البليدة - نجع البسيون )
 
24- قري نصر النوبة "قرية ادندان و مرشحات بلانة و مرشح ادندان ،  نصر النوبة ، توشكى شرق - قرية توشكى غرب ،  كوم امبو ،  عرب كيما - قرية الرغامة غرب - الجزء الشرقي من الرغامة البلد.
 
 
 

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قطع التيار الكهربائي

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