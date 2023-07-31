تنسيق الجامعات 2023.. مكتب التنسيق يرفع حالة الطوارئ استعدادا للمرحلة الأولى

كتب ــ محمد صبحى

فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، رفع حالة الطوارئ داخل مكتب التنسيق استعدادا لاستلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، والبدء فى عمل شرائح المجموع والمجموع التكرارى لطلاب الثانوية العامة .

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم، أنه بمجرد الحصول على النتيجة الرسمية من وزارة التربية والتعليم سيتم البدء الفوري فى شرائح المجاميع تمهيدا لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ووضع الجدول الزمنى لإتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى .