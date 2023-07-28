تنسيق الكليات 2023.. لا يجوز للطالب اختيار كلية تتطلب اختبار قدرات لم ينجح بها

كتب محمد صبحى

أكد مكتب التنسيق فى دليل طلاب الثانوية العامة للتعامل مع الأخطاء الشائعة فى موقع التنسيق الإلكترونى، أنه من بين الأخطاء التى يقع بها طلاب الثانوية العامة عند تسجيل الرغبات اختيار الطالب كلية لم يؤد اختبارات القدرات الخاص بها.

وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه يجب على الطالب الذى يريد أن يلتحق بكلية تتطلب أداء اختبارات القدرات أن يكون أدى تلك الاختبارات فى المواعيد المحددة لها.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.